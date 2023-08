Além de apresentar o cenário gastronômico da cidade, O Melhor de São Paulo revela os hábitos (e especialidades culinárias) dos paulistanos das classes A e B que costumam preparar refeições em casa e também as marcas mais lembradas na cozinha —levantadas por uma pesquisa Datafolha.

Pás de batedeira - Keiny Andrade/Folhapress

O estudo revela que 44% dos paulistanos das classes A e B têm o hábito de cozinhar ao menos cinco dias por semana, um terço (29%) entre três e quatro dias e 27% pelo menos um ou dois. As mulheres seguem se dedicando mais a essa rotina do que os homens, mas o comportamento está mudando.

No estudo realizado antes da pandemia, em 2019, 31% dos homens cozinhavam pelo menos cinco dias na semana —agora somam 38%. Entre as mulheres a queda se deu na mesma proporção: passou de 55% para 48%.

A maioria (63%) dos entrevistados costuma cozinhar no dia a dia, 12% apenas em ocasiões especiais e um quarto se encaixa nas duas categorias. Os homens se dedicam mais a essa tarefa em ocasiões especiais: 16% deles cozinham nesses eventos, contra 8% delas. Os mais jovens também preferem investir na culinária em datas especiais, assim como os que têm maior renda familiar mensal.

Três pratos que fazem parte da rotina das famílias se destacam entre as especialidades culinárias desses paulistanos: a dupla arroz com feijão (13%), macarronada (13%) e estrogonofe (12%). Lasanha é citada por 9%. No segmento dos que costumam cozinhar no dia a dia, o tradicional arroz com feijão é o destaque. Entre os que preferem cozinhar apenas em ocasiões especiais, além dos pratos já citados, se destacam também churrasco e peixe.