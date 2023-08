Dona Benta é a farinha de trigo mais lembrada por 50% dos paulistanos

São Paulo

São mais de quatro décadas de relacionamento com o consumidor, o que ajuda a explicar por que a farinha de trigo Dona Benta ocupou sozinha o pódio em cinco edições da pesquisa Datafolha. A marca atingiu 50% da preferência em 2023, com 41 pontos percentuais à frente da segunda colocada.

Fabricada pela companhia cearense J.Macêdo, a Dona Benta nasceu em 1979 e vem se modernizando desde então. A empresa orgulha-se de ter sido a pioneira a embalar farinha de trigo em sacos transparentes e a vender a versão já misturada com fermento.

Dona Benta tem melhor farinha pela quinta vez consecutiva, diz Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

"Em 2019, fizemos o maior investimento da história no reposicionamento da marca. Dona Benta passou a estar presente nas principais atrações brasileiras, como novelas, reality shows de gastronomia e mídias digitais", afirma Andréia Fukuda, gerente-executiva de marketing da J.Macêdo.

A criação de canais diretos de comunicação com o consumidor é uma das estratégias mais antigas e eficientes. Teve início em 1989, com o surgimento da Cozinha Dona Benta, cujos cursos já atraíram mais de 200 mil pessoas, e continua forte no universo digital —no YouTube, a série Dona do Meu Negócio é dirigida a mulheres empreendedoras no ramo da alimentação.

Parcerias com escolas de culinária ajudam a unir o online e o offline. O distanciamento social durante a pandemia fez com que o público voltasse a valorizar o contato físico, segundo a executiva. "A marca ficou conhecida pelas aulas nos pontos de venda. Temos 42 produtos no portfólio da categoria de farinhas de trigo e nosso papel é ensinar a diferença entre eles e como usá-los."

O Datafolha realizou uma pesquisa sobre os hábitos do paulistano na cozinha com pessoas das classes A e B, que costumam preparar refeições ao menos uma vez por semana. Os entrevistados indicaram suas marcas preferidas em 51 categorias de produtos indispensáveis ao dia a dia.