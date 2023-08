Farofa da Yoki lidera categoria com 49% da preferência dos paulistanos

São Paulo

Quem disse que os farofeiros não podem ter seu momento de glamour? O termo é associado normalmente às pessoas que empacotam o almoço completo para levar à praia. Mas, para a Yoki, os farofeiros são premium.

Com 49% das menções, segundo pesquisa Datafolha feita com consumidores de São Paulo, a marca foi escolhida pela quarta vez como a melhor entre as fabricantes dessa clássica companheira de churrascos, frangos assados, saladas e afins.

Yoki tem a farofa preferida dos pauslitanos, diz o Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Desde 2021, a empresa oferece a linha premium, com três sabores: tradicional, apimentada e milho. "Todo brasileiro é um especialista em farofa", diz Priscila Pizano, diretora de marketing no país da General Mills, grupo que inclui a marca, líder do mercado na categoria farofa pronta.

Segundo a executiva, na linha especial, todos os produtos são produzidos com farinha torrada em forno a lenha e temperos de verdade, como alho, cebola e cebolinha. "Os flocos também são maiores, crocantes e sem conservantes, garantindo aquele gostinho caseiro", afirma.

Para lançar os novos itens, a campanha foi totalmente digital, com um time de influenciadores gastronômicos, como o chef carioca João Diamante. "Além disso, nas redes sociais, os consumidores foram convidados a postar suas receitas com a farofa premium e marcar o perfil da Yoki, para serem compartilhadas nos stories do Instagram", diz.

Recentemente, a companhia investiu na construção um novo e maior espaço produtivo na fábrica de Pouso Alegre (MG), que chegou à cidade neste ano, transferida de Cambará, no Paraná.