Frangó e Bar do Urso são os melhores bares de cerveja de SP segundo o Datafolha

São Paulo

No cardápio de cervejas do Frangó é possível encontrar cerca de 200 rótulos de 15 países. Há opções, por exemplo, da Alemanha, da Bélgica, da Escócia, da Holanda, da Austrália e da Jamaica. A casa tem, ainda, um título próprio, produzido em parceria com a Dama Bier, de Piracicaba (SP).

Bar do Urso, que tem a melhor carta de cervejas de SP - Divulgação

Considerado o melhor bar de cervejas pelos paulistanos segundo o Datafolha, o Frangó nasceu há 36 anos como uma rotisseria na Freguesia do Ó. Na época, as bebidas eram servidas apenas como coadjuvantes das comidas —o frango grelhado e as coxinhas fazem sucesso até hoje com a clientela.

Os outros dois ganhadores da categoria estão ligados a marcas da Ambev. Um é o tradicional Bar Brahma e o outro, o Bar do Urso, da Colorado. A rede tem 21 unidades no país, sendo que dez estão na cidade de São Paulo —todas são franquias.

Em média, os estabelecimentos oferecem quatro torneiras de chope, sempre abastecidas com os rótulos mais tradicionais da marca: Indica (india pale ale), Ribeirão Lager e Appia (trigo com mel). Também recebem em primeira mão as novidades e as cervejas sazonais da Colorado, em chope ou em garrafa.

Leia mais sobre o Bar Brahma, que também venceu a categoria Bar Brahma

Bar do Urso

R. Guaimbé, 292, Mooca, região leste, tel. (11) 3582-0319

Frangó

Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, região norte, tel. (11) 3932-4818, @frangobar