Levena é a melhor doceria de São Paulo por perfeição e delicadeza das sobremesas

São Paulo

No Brasil, uma boa padaria é reconhecida pela qualidade do pão francês. Nas boulangeries francesas, a medida é o croissant ordinaire —simples e amanteigado.

No Levena, confeitaria do chef Diego Lozano aberta neste ano, o croissant é como deve ser: grande, folhado e com cheiro e sabor acentuados de manteiga (R$ 12). Acompanhado de um café com leite, transporta diretamente a Paris. A vitrine também convida a provar os doces e as sobremesas, todas com a beleza e perfeição encontradas nas maisons de pâtisserie da capital francesa.

Sobremesa flor, que leva musse de baunilha com geleia de frutas vermelhas - Keiny Andrade/Folhapress

O MAC (R$ 26) é formado por um macaron grande, típico doce francês feito com farinha de amêndoas e merengue, este saborizado de framboesa, recheado de geleia de morango e musse de baunilha (atenção para os pontinhos pretos da verdadeira fava!). De longe, a melhor sobremesa já provada —e olha que esta repórter não é fã dos pequenos doces coloridos.

Se o seu paladar pedir algo mais amargo, vá direto ao irresistível, um delicado biscuit de chocolate com ganache de chocolate amargo e caramelo de amendoim, com cobertura de amendoim torrado e chocolate (R$ 26). Untuoso, é aquele tipo de sobremesa que reservamos para um dia em que dizemos "sim, hoje eu posso!".

Outras opções misturam a confeitaria francesa com os ingredientes nacionais. É o caso do Belém, feito de biscuit de coco, geleia de cupuaçu, musse de cumaru, chantili de baunilha, cobertura de chocolate branco e lascas de coco (R$ 26). Já na versão junina do Brasil-Brest (R$ 26), releitura do clássico Paris-Brest, com pouca massa pâté à choux e um creme amanteigado de paçoca, o resultado pode ser enjoativo para alguns —melhor gastar as calorias com outra opção.

O ambiente amplo e reformado convida não só para um momento de "guilty pleasure" no fim do dia, mas também para um descompromissado brunch aos domingos ou, quem sabe, um almoço mais corrido durante a semana. E não se esqueça de levar um croissant para casa.

Levena

R. Artur de Azevedo, 495, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 91798-9883, @levena_sp