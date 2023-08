Friboi é eleita a marca de picanha preferida pelos paulistanos

São Paulo

A JBS, gigante de alimentos, já está pensando na carne do futuro, com a construção de fábricas no Brasil e na Espanha para produzir hambúrgueres e salsichas com multiplicação celular, sem abate de bois.

Mas enquanto o futuro não chega, o presente mostra que a picanha da Friboi, que pertence ao grupo, é a queridinha dos paulistanos na hora do churrasco, com 28% da preferência, de acordo com o Datafolha.

Esta foi a primeira vez que o corte, motivo de desejo entre os brasileiros, foi tópico da pesquisa. Entre 2016 e 2019, a marca foi tetracampeã —mas, na época, a categoria era chamada de carne bovina.

Picanha da Friboi foi lembrada por 28% dos entrevistados - Keiny Andrade/Folhapress

"Todos os cortes do nosso portfólio são pensados para proporcionar a melhor experiência de churrasco", afirma Anne Napoli, diretora de marketing da empresa. Nas redes sociais da Friboi, é possível ver dicas de preparo em vídeos curtos com mestres churrasqueiros e influenciadores desse setor, como Fofo (Renato Flório) e Vinicius Fabiano, mais conhecido como Dr. Churras.

Nem por isso a marca ficou fora da vitrine principal da TV. No dia da final do BBB 23, por exemplo, os finalistas do reality ganharam uma refeição especial com a linha Maturatta horas antes do anúncio do campeão.

Com 37 unidades produtivas no Brasil, a Friboi exporta para mais de 150 países. "Estamos presentes na Ásia e na Europa, com as marcas 1953 Friboi e Black Friboi. Recentemente, chegamos ao Chile com a Maturatta. Cada lugar tem sua preferência de corte. No Chile, o campeão é a posta rosada (equivalente ao patinho)", diz Napoli. Picanha é coisa de brasileiro.