Instituto Chão é quitanda mais perto do produtor, com diversidade de orgânicos

São Paulo

Não era exatamente em um espaço dedicado a orgânicos no miolo da Vila Madalena que a reportagem esperava escutar o anúncio, aos berros, de uma promoção do tipo "leve dois pague um" no maço de rúcula.

Mas a surpresa caiu bem. Quem está acostumado a comprar em hipermercados sabe que a palavra "orgânico" costuma incrementar —bastante— a conta e pode transformar um ramalhete de hortelã em item de desejo. Mas no Instituto Chão, loja que funciona como cooperativa, quanto mais simples, melhor. Ali, produtos são vendidos a preço de custo e sugere-se uma contribuição de cerca de 30% no caixa, onde cartazes informam gastos e arrecadação mensal do local.

Folhas, legumes e verduras vendidos no Instituo Chão, vencedor da categoria - Keiny Andrade/Folhapress

Longe do agro pop e pertinho do pequeno produtor, a organização não é riponga nem vegana. Deixa clara sua filiação política. Fotos da vereadora assassinada Marielle Franco estampam as paredes do local, bem como livros sobre economia solidária e reforma agrária. As intervenções, porém, são discretas e não chegam a afastar uma clientela menos engajada. De entrada, incrustada entre bares da Vila Madalena, a loja mais parece um armazém comum.

O local mistura o frescor da feira livre ao cuidado de curadoria de uma mercearia especializada, com produtos como molho de pimenta e litrão de tucupi, embutidos especiais, leites vegetais e até itens de limpeza de pegada mais natural. As mercadorias, mais que o ambiente, são a estrela do show.

A diversidade dos orgânicos da quitanda impressiona sem precisar de holofotes e branding descolado. Em comparação a um mercado comum, ou mesmo a uma feira, há mais tipos de batata, maior variedade de bananas e um arco-íris de cores de arroz. A pinta autêntica (além do precinho camarada) ganha o consumidor.

Instituto Chão

R. Harmonia,112/114, Vila Madalena, região oeste, @institutochao