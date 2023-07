São Paulo

Acordei meio besta hoje, então fui fazer comida francesa.

Falando sério: as pessoas têm uma ideia meio equivocada da culinária da França. Acham que é tudo sofisticado demais, complicado demais.

Isso porque a cozinha francesa que ficou famosa é aquela feita pelos grandes restaurantes.

Em qualquer tradição culinária, comida de restaurante é muito diferente daquilo que se prepara e se come nas casas. Em nenhuma outra a diferença é tão grande quanto na cozinha francesa.

Isso porque foram os franceses que inventaram o restaurante e boa parte das técnicas que se ensinam nas escolas de gastronomia.

A culinária clássica de restaurante é cheia de caldos e molhos, molhos feitos a partir de caldos e molhos feitos a partir de outros molhos. Tudo tem uma medida exata, e os cortes são geométricos e precisos.

É algo que não funciona numa cozinha doméstica. Em casa, ser prático é questão de sobrevivência. A culinária francesa também é repleta de pratos caseiros, meio rústicos, simples de se fazer, que não desfilam no tapete vermelho da alta gastronomia.

A batata gratinada transita nos dois universos. Na cozinha acadêmica, de restaurante, aparece em lâminas congruentes, sobrepostas em arranjos que parecem telhados. Pode ser o gratin dauphinois, só com creme de leite, ou o gratin savoyard, só com queijo.

Em casa, flexibilizamos a receita e o corte da batata –não temos tempo, perícia nem um restaurante para reaproveitar uma montanha de aparas. Há quem goste de descascar as batatas. Eu não vejo necessidade.

Necessário é fatiar a batata o mais fino que você conseguir, pois ela vai crua para o forno –quanto menor a espessura, menor também o tempo de preparo.

Nesta receita, uso batata, cebola roxa, creme de leite e queijo. Faço uma cama de cebola no fundo de um refratário redondo e distribuo as rodelas de batata, em pé, ao redor da forma. Depois rego com o creme temperado, ponho para assar e finalizo gratinando om queijo.

As quantidades são para um recipiente com 20 cm de diâmetro (usei uma frigideira de ferro fundido). Você pode precisar adaptar quantidades de acordo com o equipamento que tiver em casa.

Batata gratinada é culinária francesa com simplicidade

Em tese, a batata gratinada é um acompanhamento para carnes (eu comi com frango assado de padaria). Não se acanhe em comê-la como prato principal, vale a pena.

BATATA GRATINADA

Rendimento: 4 porções (como acompanhamento)

Dificuldade: fácil

Ingredientes

500 ml de creme de leite fresco

2 dentes de alho

1 ramo de tomilho

1 colher (chá) de sal

Noz-moscada e pimenta do reino a gosto

700 g de batatas lavadas

1 cebola roxa

50 g de manteiga

50 g de queijo parmesão ou gruyère ralado grosso

Modo de fazer