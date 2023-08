Jiquiataia, eleito o melhor restaurante brasileiro de SP, exalta ingredientes nacionais

São Paulo

Jiquiataia é o nome da mistura de pimenta seca com sal. Um ingrediente produzido na região amazônica que o chef Marcelo Corrêa Bastos costumava receber de presente de um amigo que vivia em São Gabriel da Cachoeira, cidade no Amazonas. Ao abrir um espaço de comida brasileira ao lado da irmã, Nina Bastos, por que não batizá-lo assim?

E, desse modo, nasceu o Jiquitaia, vencedor da categoria brasileiro. A valorização da cultura do país, porém, não para na homenagem à pimenta. Se estende ao mobiliário clássico, com quadros e músicas que promovem acolhimento. Chega também ao serviço cuidadoso. E brilha, é claro, no cardápio, que exalta os ingredientes nacionais.

Qquiabos grelhados com missô do restaurante Jiquitaia - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

O restaurante ocupa uma bela casinha no Paraíso e tem cozinha e bar acessíveis para quem quiser conferir os preparos. Os pratos são brasileiros dos pés à cabeça, mas fogem do óbvio ao utilizar itens de culinárias pelo mundo. O quiabo grelhado com missô empresta o ingrediente famoso na gastronomia asiática, enquanto o arroz de pato com tucupi e magret, carro-chefe da casa, faz uma referência à França.

Para acompanhar, a sugestão é escolher um coquetel da enxuta carta, no qual o caju amigo é o mais pedido, segundo atendentes. A bebida leva cachaça Princesa Isabel, compota de caju e limão, proporcionando uma experiência refrescante, doce e equilibrada.

Quem preferir visitar o restaurante em dias de semana pode aproveitar o menu-executivo, que oferece entrada, prato principal e sobremesa por R$ 69. As opções incluem preparos como baião de dois, dobradinha e cupim com creme de mandioca.

Aos finais de semana, o cliente pode enfrentar um pouco de fila se chegar ao local de surpresa. As reservas são feitas apenas para o primeiro horário, que no almoço vai de 12h às 12h30 e no jantar das 19h às 19h30. Mesmo com espera, porém, a experiência vale a pena.

R. Coronel Oscar Porto, 808, Paraíso, região sul, tel. (11) 3051-5638, @jiquitaia