Madero é a melhor hamburgueria de São Paulo segundo o Datafolha

São Paulo

Eleito pela terceira vez a melhor hamburgueria pelos paulistanos, o Madero tem 25 unidades em São Paulo. Em maio deste ano, a rede abriu seu mais novo restaurante na cidade, dentro do aeroporto de Congonhas.

Cheeseburger bacon do Madero - Guto Souza/Divulgação

Com 40 lugares, a loja fica localizada na área de embarque. Desde que inaugurou, está entre as operações de maior tráfego da rede —que tem presença também nos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Afonso Pena, em Curitiba, e Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília. Criado na capital paranaense pelo chef Junior Durski, o Grupo Madero soma hoje mais de 270 restaurantes no país, incluindo as unidades do Jeronimo Burger e de outras marcas da companhia.

O carro-chefe é o cheeseburger clássico, feito com um disco de 180 gramas de carne, pão crocante, queijo cheddar, maionese artesanal, alface e tomate orgânicos. Uma opção que voltou ao cardápio foi o cheese mignon, com 150 gramas de tiras de filé-mignon no lugar do hambúrguer, disponível nas unidades do Madero Steak House.

Nessas casas, a rede também lançou no ano passado um menu italiano. Sob o nome Legno, a linha oferece massas com molhos à base de tomates orgânicos.

Madero

Aeroporto de Congonhas - av. Washington Luís, s/nº, área de embarque, Vila Congonhas, região sul, tel. (41) 98881-4048, @maderobrasil