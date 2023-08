Moela vence melhor petisco com bolinho de milho com gorgonzola

São Paulo

Para comer o melhor petisco da cidade, segundo o Melhor de São Paulo, basta bater ponto em uma das esquinas mais familiares de Santa Cecília, com vista para o tradicional restaurante Frango com Tudo e um dos onipresentes botecos Johny’s, na região central. Se bem que já faz três anos que os moradores do bairro também se acostumaram com a placa vermelha do Moela, que também tem filial em Pinheiros, coroando grupos apinhados de pé ali na esquina da rua Fortunato com a Canuto do Val.

O Bolinho de milho com gorgonzola do bar Moela, que tem unidades na Santa Cecília e em Pinheiros - Keiny Andrade/Folhapress

É naquele lugar que se come o bolinho de milho com gorgonzola, uma receita meio inusitada, mas que caiu no gosto do povo. Desembolsando R$ 11, você recebe numa cumbuca de metal um salgado redondo de uns cinco centímetros de diâmetro, revestido por casquinha suave, mas que mostra um empanado de consistência firme.

Mordeu, deu de cara com dentes inteiros de milho cozido mergulhados numa pasta de, adivinhe, gorgonzola. O gosto do queijo é menos pronunciado do que você pensa.

A receita é simples e eficaz, em especial se acompanhada do molho de pimenta que vem na mesa —mais especial ainda se acompanhada de uma cervejinha.

Curioso que esse item vegano se destaque num cardápio farto em pratos feitos de rabada, língua, tutano, pernil e, bem, moela. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. O maior problema é a dificuldade de achar

onde se sentar nas noites em que o bar está cheio, que são quase todas. São bem poucas mesas numa casa de espaço interior bem restrito. A maior parte delas, erguidas em torno da calçada com apenas dois lugares.

Os almoços são alternativas mais propícias para se dedicar à cozinha do Moela —o bar abre às 12h nos fins de semana, às 14h de terça a sexta e às 16h na segunda. Mas, no caso do bolinho, dá para pedir

sentado na sarjeta à noite mesmo. A ressaca do dia seguinte vai agradecer.

Moela

R. Canuto do Val, 136, Santa Cecília, região central, tel. (11) 2385-2144, @barmoela