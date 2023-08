Cheddar McMelt gigante e com onion rings: veja como é o sanduíche do McDonald's para o The Town

São Paulo (SP)

Assim como artistas e bandas têm suas legiões de fãs, os sanduíches do McDonald's também tem seus próprios fandons. Principalmente o extinto McFish e o clássico Cheddar McMelt. Os fãs deste último, aliás, vão gostar da novidade que a rede de fast-food anunciou recentemente: o McMelt The Town, o sanduíche oficial do festival que acontece de 2 a 10 de setembro no Autódromo de Interlagos.

Novo lanche do McDonald's para o The Town uma versão do clássico Cheddar McMelt turbinada com mais queijo e onion rings - Divulgação

O novo "lanche", como de fato se diz em São Paulo, é como um Cheddar McMelt generosamente turbinado. Tanto o pão australiano quanto a carne bovina são - ou pelo menos parecem - maiores que o do sanduíche original; a cebola, que originalmente vem caramelizada, no novo lanche aparecem fritas, como onion rings; e o cheddar vêm em dobro, tanto em cima quanto embaixo da carne.

"Assumimos o desafio de, pela primeira vez, traduzir a experiência única que o The Town vai proporcionar nos cinco dias em um sanduíche saboroso, épico e inédito", explica Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s, que venderá o 'lanche' dentro do The Town e também em todas as lojas da rede pelo país. "Se estamos levando o Méqui que todos conhecem para o The Town, também queremos levar o gostinho desse momento para os nossos restaurantes no Brasil.