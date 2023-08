Make Hommus. Not War é o melhor restaurante árabe de São Paulo, segundo o júri

São Paulo

Fazer sexo é bom, mas você já experimentou homus? Exageros à parte, já vi muita gente se arrepender de uma noite desastrosa, mas nunca de comer homus, um dos pratos mais democráticos da culinária global, sucesso que agrada crianças e adultos, vegetarianos e carnívoros, palestinos e israelenses.

Por isso, não é estranho que o chef Fred Caffarena tenha trocado o "amor" do slogan hippie "faça amor, não faça guerra" por "homus" ao batizar seu restaurante, o Make Hommus. Not War.

Pão assado na pedra com azeite e zátar (à esq.), homus (à dir.) - Keiny Andrade/Folhapress

Embora o estabelecimento não tenha uma pegada metida à besta, fica na metida à besta Oscar Freire, mas na parte não tão metida à besta da rua, no trecho próximo ao metrô Sumaré. Num sobrado charmoso, daqueles com janela de casa de vó, o local tem mesas na calçada e um salão no segundo andar. Antes, havia lugares no balcão da cozinha, toda aberta, para quem quisesse comer vendo os pratos serem feitos.

Até aí, o destaque parece ser o visual do restaurante, de paredes descascadas, decoração para guardar de referência no Pinterest e camisetas com frases como "amo: homus, odeio: machismo", o uniforme dos funcionários. Afinal, uma pasta de grão-de-bico, por mais amada que seja, é só uma pasta de grão-de-bico. Mas ali o homus faz parte de combinações que fogem da regra, como ao lado do capelete de carne com molho de iogurte (shishbarak), o que faz da experiência no restaurante algo surpreendente.

Há, também, outras conexões que abraçam a gastronomia do Oriente Médio de forma mais ampla, do falafel egípcio, que além de grão-de-bico moído leva fava seca, aos legumes assados com ras el hanout, mistura de especiarias típica da região do Magrebe, no norte da África. São apenas delicadezas, porque esses detalhes não são os protagonistas dos pratos. No Make Hommus. Not War, o protagonista, por óbvio, é o homus, e ele vai agradar até quem só quer comer a comida árabe de sempre.

Make Hommus. Not War

R. Oscar Freire, 2.270, Pinheiros, região oeste, tel (11) 99176-5171, @makehommus