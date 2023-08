Para paulistanos, Bar do Luiz Fernandes e Bar do Juarez são os melhores botecos de SP

São Paulo

A zona norte se encontra no Bar do Luiz. Com mesas na calçada e banquinhos de plástico, o boteco da rua Augusto Tolle está sempre cheio, mesmo nos dias de semana.

Desde a abertura da casa, em 1970, o maior sucesso é o bolinho de carne, com casca crocante e miolo macio, acompanhado de vinagrete apimentado. Desde a pandemia, o quitute também é vendido congelado em mercados e padarias da região.

Bolinho de carne do Bar do Luiz Fernandes - Flavio Santana/Divulgação

E, nesses mais de 50 anos de história, o bar nunca deixou de fazer suas tradicionais batidas, mesmo quando elas estavam fora de moda. Agora que as bebidas voltaram ao hype, ganharam novas garrafas, fechadas com rolha de cortiça. Vendidas separadas ou em kits, estão disponíveis em sete sabores: maracujá, amendoim, coco, mel, milho, vinho com morango e espanhola.

Perto dali, na avenida Engenheiro Caetano Álvares, o Bar do Juarez serve suas famosas picanhas no réchaud. Aberta em setembro do ano passado, a unidade de Santana é a maior da rede, com 500 lugares. Antes disso, a última filial inaugurada havia sido a da Mooca, em 2021. Há outras quatro casas, em Moema, Itaim Bibi, Pinheiros e Brooklin.

Em todas, o corte nobre é o carro-chefe —o nome "picanha do Juarez", inclusive, foi patenteado pelo bar. O prato é servido com repolho, farofa, alho torrado, vinagrete e pão italiano. Bar do Juarez e Bar do Luiz Fernandes dividem a liderança da categoria boteco da pesquisa Datafolha.

Bar do Luiz Fernandes

R. Augusto Tolle, 610, Santana, região norte, tel. (11) 2976-3556, @bardoluizf

Bar do Juarez

Av. Eng. Caetano Álvares, 5.824, Santana, região norte, tel. (11) 2976-1592, @bardojuarez