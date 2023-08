Pela segunda vez, Tabasco é eleito molho de pimenta preferido dos paulistanos

São Paulo

Para os brasileiros que assistiram à Copa do Mundo de 2022 teve tristeza, raiva e desespero com aqueles quatro minutos finais da partida em que a seleção foi eliminada pela Croácia. Para alguns, também teve picância. A Tabasco, que não teve nada a ver com a dormência da prorrogação, levou seu molho de pimenta para grandes eventos que transmitiram os jogos do Mundial em São Paulo, como a Arena Brasileira, no Ibirapuera.

Ações como essa ajudaram a empresa a conquistar o bicampeonato na pesquisa Datafolha na categoria molho de pimenta, com 15% da preferência dos paulistanos.

Tabasco vence como melhor molho de pimenta - Keiny Andrade/Folhapress

"No Brasil, a marca tem como base e direcionamento principal estar relacionada com petiscos locais e ser ingrediente de receitas", diz Heidi McCollum, diretora de vendas da Tabasco para a América Latina.

Criado no século 19 pela família McIlhenny, o molho de pimenta da Louisiana (EUA) chegou ao Brasil em 1933. Por aqui, é encontrado em seis versões, além da original. Sua fórmula básica inclui apenas três ingredientes naturais: sal, vinagre e pimenta —colhida a mão e envelhecida em barris de carvalho por três anos.

Hoje, a Tabasco está em cerca de 195 países. O que explica o sucesso da marca, segundo a executiva, é que o molho acrescenta mais do que somente picância à comida, ele ajuda a realçar as receitas.

Para não ficar só na tristeza gerada pela Copa, a empresa participou de eventos mais felizes, como o Dia da Cozinha, em parceria com a lanchonete Fôrno, ou o Carnaval deste ano, quando esteve presente nos quitutes e drinques do Camarote Bar Brahma.