Quero é eleita pelos paulistanos como melhor ervilha em lata

São Paulo

Desde 2015, a Quero faz parte da Kraft Heinz Company, uma das maiores companhias de alimentos do planeta. A marca já era consolidada e conhecida nos lares brasileiros, mas ainda havia espaço para inovar.

Quero vence como melhor ervilha em lata em pesquisa Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

"A Quero tinha uma imagem forte relacionada ao custo-benefício, sem muitos diferenciais em relação aos concorrentes. Só fabricar um produto bom, com preço competitivo, não é suficiente. Faltavam elementos emocionais para criar conexão com o consumidor", afirma Cecília Alexandre, diretora de marketing da multinacional.

O reconhecimento entre os entrevistados pelo Datafolha indica que a estratégia estava certa. A ervilha em lata Quero foi apontada como a melhor por 25% dos paulistanos na pesquisa deste ano.

A empresa investiu nas redes sociais, oferecendo receitas e dicas de empreendedorismo, com foco no público feminino jovem. Em pouco tempo, a marca aumentou em 200% o número de seguidores no Instagram. Em 2022, estreou no TikTok e, já nos primeiros vídeos, superou 36 milhões de visualizações.

Fazendo parceria com influenciadoras, as taxas de engajamento e compartilhamento cresceram 170%, diz a executiva.

As embalagens também passaram por uma repaginação completa, com o objetivo de reforçar a imagem de alta qualidade.

Enquanto isso, nos bastidores, a companhia lançou, junto com a ONG Comida Invisível, o projeto-piloto "Nerópolis sem desperdício de alimentos", na cidade goiana onde fica sua sede. Além fazer doações, o programa também tem um viés educacional e envolve escolas e feiras.