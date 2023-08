Quincho, eleito o melhor restaurante vegetariano de SP, foge das obviedades

São Paulo

Os argentinos usam a palavra "quincho" para se referir a espaços informais em casa, onde a família se reúne para bater papo, beber e comer —em geral, um churrasco.

O Quincho, restaurante da Vila Madalena, é isso, com uma exceção importante: a carne. A casa da chef Mari Sciotti só serve pratos vegetarianos, alguns veganos. No entanto, ao fim da refeição, carnívoros (como este que escreve) se perguntam: "Precisamos mesmo de picanha e companhia?".

Peixinho da horta e tartare de tomates do restaurante Quincho - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

Sciotti e sua equipe usam a "potência do fogo", como ela gosta de dizer, para revelar a riqueza de sabores dos vegetais. Da cozinha do restaurante, não saem obviedades —contra-indicado, portanto, para paladares conservadores. E a experiência se torna mais agradável em um ambiente amplo, com decoração moderna, sem excessos.

Entre as opções para compartilhar do cardápio lançado neste ano, o tempurá com cogumelo enoki (R$ 59) surpreende com sua mistura de texturas. Nos pratos principais, esse contraste se repete, por exemplo, no risoto de quinoa, em que a couve crocante cobre um creme de castanha-de-caju (R$ 64). Não é um prato farto, porém. Para os mais famintos, uma dica é a berinjela à parmigiana (também muito crocante, R$ 64), com stracciatella de búfala.

Para beber, há uma carta ampla de drinques, inclusive não alcoólicos, como o virgin bee’s knees, que leva suco de laranja, limão-siciliano fresco, gengibre, mel e água tônica (R$ 22). O mel, aliás, é aproveitado de diversas formas ao longo do cardápio. Seu ponto alto aparece em uma sobremesa, o apiário nativo, com coalhada com pólen de abelha nativa, musse de mel e outros ingredientes (R$ 36).

Além de melhor vegetariano segundo o júri, o Quincho venceu como delivery, no qual estão opções que faziam parte de menus anteriores do restaurante, como o bolovo.

Quincho

R. Mourato Coelho, 1.447, Vila Madalena, região oeste, tel. (11) 3815-8774, @quincho.sp