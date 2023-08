A pesquisa Datafolha divulgada no especial O Melhor de São Paulo Gastronomia - Restaurantes, Bares & Cozinha revela os melhores restaurantes da cidade de São Paulo e mostra também os hábitos do público que costuma ir com frequência a restaurantes a lazer.

A maioria (71%) prefere ir a restaurantes localizados na região em que mora e 32% optam por outras regiões da capital. O hábito de ir a locais em outras regiões fica acima da média entre os moradores das zonas norte e leste da capital paulista.

Sashimi de lagostins com wasabi selvagem, do restaurante Murakami - Keiny Andrade/Folhapress

A preferência por estabelecimentos perto de casa é mais evidente entre os que têm 26 anos ou mais se comparada aos que têm entre 18 e 25 anos. A diversidade que a cidade oferece se reflete também nos hábitos de seus moradores: a maioria costuma ir a restaurantes de diferentes especialidades, da culinária italiana à árabe.

Os preferidos são as pizzarias (85%), as hamburguerias (80%) e as casas de comida brasileira (78%). A seguir, aparecem italianos (73%), japoneses (68%), churrascarias (63%), árabes (56%) e de comida mineira (44%). Os restaurantes em shoppings são frequentados por 76%.

A busca por uma alimentação mais saudável e a variedade de pratos fazem a culinária japonesa se destacar na preferência dos paulistanos. Na pesquisa realizada em 2013, há dez anos, pizzarias já ocupavam o topo desse ranking com 86%. Nesse período as churrascarias perderam espaço, passando de 77% para 63% e os restaurantes de comida japonesa avançaram no gosto dos paulistanos.

Em 2013, 56% dos entrevistados costumavam ir a restaurantes japoneses —hoje são 68%. Os japoneses são frequentados principalmente pelos que têm entre 26 e 40 anos, pelos que têm maior renda familiar mensal e pelos moradores da região oeste.