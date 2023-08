Dasian e Ping Yang são os melhores restaurantes asiáticos de São Paulo

São Paulo

Com seu pato à moda de Pequim, receita chinesa que é protagonista no cardápio, o contemporâneo Dasian foi eleito o melhor restaurante asiático de São Paulo, dividindo o pódio com o Ping Yang.

Pato à Pequim, do Dasian, servido fatiado, com alho-poró, pepino, crepes finos, ao lado do bao - Keiny Andrade/Folhapress

A casa, que tem o chef Flavio Miyamura no comando, leva à mesa a carne fatiada, com lascas de alho-poró, pepino e crepes finos, em quantidade que serve mais de uma pessoa (R$ 310) e pode ser repartida em meia porção (R$ 195).

A proposta do menu, vasto, são os pratos para compartilhar, desde as entradas frias e quentes, como o taco de atum e o bolinho de salmão, até o dim sum (bocados chineses) com rabada, porco ou cogumelos.

Assim como a variedade das opções de receitas, as dimensões do espaço impressionam. O salão, de capacidade para 500 lugares, com pé-direito que supera 7 metros de altura, abriga um dragão de 15 metros de extensão, além do bar e da cozinha aberta para dar a visão do preparo dos pratos.

Criado por Jair e Angelo Coser, que também são sócios das churrascarias especializadas em cortes argentinos Corrientes 348 e têm na família o DNA de quem fundou a rede Fogo de Chão, o Dasian conversa com o cosmopolitismo da arquitetura no entorno.

Sua entrada dá acesso à praça da escultura da baleia na Faria Lima, onde está localizado, no piso térreo do edifício B32. O complexo abrange a torre comercial, que teve a concepção de Chien Chung Pei, filho do autor da pirâmide do Louvre, e desemboca na praça, projetada por Thomas Balsley, criador do Riverside Park, em Nova York.

É na ligação com a praça que o Dasian fica mais agradável. A vista é facilitada pela fachada de vidro do restaurante. E vale dar uma volta por ali depois de um crème brûlée de matchá, mistura da receita francesa com o aroma asiático.

Dasian

B32 - av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, térreo, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 5182-4552, @dasiansp

Ping Yang

R. Dr. Melo Alves, 767, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 91762-6008, @pingyangsp