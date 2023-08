Sazón é a marca mais lembrada de tempero pronto pelos paulistanos

São Paulo

Entoada na voz de Zezé di Camargo e Luciano, ainda nos anos 1990, a música "É o Amor" eternizou a marca Sazón na cabeça dos brasileiros. Há 35 anos no mercado, o tempero em sachê, lembrado por 21% dos paulistanos ouvidos pelo Datafolha, foi criado pelo grupo japonês Ajinomoto pensando nos padrões de consumo no país.

"A atenção ao gosto dos consumidores é o que nos ajuda a nos reinventar cada vez mais", afirma Thiago Campos, gerente de marketing da marca.

Tempero pronto Sazón foi o mais lembrado na pesquisa Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

O tempero próprio para pipoca, por exemplo, veio para atender a um desejo antigo dos clientes. "Já existia um hábito [de colocar o Sazón na pipoca] que a gente monitorava e resolvemos lançar uma linha totalmente dedicada para esse uso", diz o executivo.

No site e nas redes sociais da empresa, vídeos mostram como preparar receitas com o produto, que vão desde bolo caipira salgado até sanduíche de tofu. Segundo a pesquisa Datafolha, esse esforço para atrair a atenção dos mais jovens tem dado resultado. A marca se destacou entre 28% dos entrevistados pelo instituto com idade entre 16 e 40 anos.

Em atenção ao desejo dos consumidores, monitorado tanto por rede social quanto por pesquisas encomendadas, a companhia tem investido em temperos com menos sódio, como o Caldo em Pó Lev, com teor 34% menor do que o contido na versão convencional. "Essa linha foi desenvolvida para quem está preocupado em reduzir o teor sódico do alimento, mas sem abrir a mão do sabor, então temos que garantir isso", diz Campos.