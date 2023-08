Shihoma é o melhor restaurante italiano de SP, com ótimo custo-benefício

São Paulo

Vencedor da categoria restaurante italiano d’O Melhor de São Paulo deste ano, o Shihoma Pasta Fresca é uma ave rara. Tudo começa no custo-benefício. Quase não há hoje, em São Paulo, casa que sirva tal qualidade pelos preços cobrados.

É barato? Não exatamente, como quase nada do que é bom nesta metrópole. A diferença é que, perto da concorrência, o Shihoma é de uma honestidade franciscana e nível superior.

Pappardelle com ragu, do Shihoma Pasta Fresca - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

Vejamos um almoço na faixa alta de preços do mutante cardápio, no fim de julho. Uma entrada de crudo de carapau (R$ 48), um agnolotti de cordeiro (R$ 82, o segundo mais caro disponível no dia) e o já clássico tiramisu da casa (R$ 34) compõem um refinado quadro que não se encontra pelo dobro.

Na entrada, as tiras do peixe fresquíssimo vêm embebidas em um aïoli austero, sem a untuosidade usual, deixada de resto para o carapau. A acidez, no ponto, obriga o emprego do decente pão da casa (R$ 16) para sorver o caldo depois que a proteína e a tomatada se foram.

O principal, na aparência modesto, proporciona alegria dionísica ao expandir o gosto do cordeiro braseado com vinho branco. A massa, estrela de um local que começou como delivery na pandemia e só tomou corpo em 2021, fazia papel de escada do ator principal.

Esse talvez seja o maior mérito do Shihoma, que se vê em pratos como o best-seller tortelli de camarão (R$ 98, ponto fora da curva). Como em todo lugar que presta, o ingrediente é o foco. A casa se orgulha de fornecedores locais, mas foge do storytelling ao gosto da jequice paulistana: aqui não há cebolinhas colhidas por gnomos à luz do quarto crescente num canto secreto da Mantiqueira e quetais.

Aos problemas, pois. A carta de vinho poderia driblar o assalto comum nesta capital, o serviço atencioso ainda precisa entender que solitários não querem comer correndo, o barulho do salão pode desagradar a muitos e a economia com o mobiliário poderia nos poupar de mesas gastas, saídas de qualquer um daqueles restaurantezinhos inespecíficos vizinhos na Vila Madalena. Mas é só.

Shihoma Pasta Fresca

R. Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena, região oeste, tel (11) 3819-2333, @pastashihoma