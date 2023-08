Vinagre da Castelo é o preferido do paulistano, segundo Datafolha

São Paulo

De vinho tinto, maçã e até hortelã. Seja no tempero da salada, seja no azedinho do picles, quando o assunto é vinagre, a Castelo é a primeira marca a ser lembrada. Vencedora absoluta pela quinta vez na categoria, foi mencionada por 32% dos paulistanos das classes A e B entrevistados pelo Datafolha.

Consolidada como uma das principais fornecedoras de grandes nomes na indústria dos condimentos, é no sabor que a Castelo busca manter a tradição. "Ninguém gosta que cada hora seu produto tenha um gosto diferente", diz Marcelo Cereser, diretor-superintendente da marca.

Vinagre da Castelo é queridinha dos paulistanos, segundo pesquisa do Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Com 117 anos de história, a empresa nasceu no Brás pelas mãos do português Victorino Ferreira da Costa. Anos mais tarde, foi vendida para a família Cereser, hoje famosa pela produção de sidra, mas que, na época, fornecia vinho a granel para a Castelo.

Mas o vinagre virou item presente nos lares para além da cozinha. É usado, por exemplo, para deixar as roupas de banho mais macias ou tirar mofo do armário.

Com maior concentração de ácido acético, o vinagre de álcool 6% é a proposta versátil da Castelo, pensado para ajudar na hora da limpeza e ainda marinar carnes ou preparar conservas de picles, por exemplo. "Buscamos evoluir tanto na qualidade quanto na diversidade, acompanhando o que é tendência", diz o diretor.

Por ano, a marca produz mais de 150 milhões de litros de vinagre na unidade de Jundiaí (SP). Até o fim do ano, deve inaugurar uma nova unidade em Contagem (MG), buscando maior proximidade com o Centro-Oeste e com o Norte, afirma Cereser.