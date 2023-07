Castelo de José Rico avaliado em R$ 3,2 milhões encalha em leilão; veja fotos

São Paulo

Depois de ser levado a leilão, um imóvel que pertenceu ao cantor José Rico, da dupla com Milionário, será ofertado em venda direta, já que não houve interessados em dar lances na construção, originalmente avaliada em R$ 3,2 milhões.

Castelo que foi de José Rico, em Limeira, interior de São Paulo - Wilton Drone/YouTube/Reprodução

Em formato de castelo, o imóvel fica em Limeira, no interior de São Paulo, e agora pode ser comprado por metade do valor, R$ 1,6 milhão, o lance mínimo do leilão, até o dia 12 de setembro.

Inacabado, o castelo deveria ter mais de cem quartos, mas a obra, iniciada em 1991, foi interrompida em 2015, quando José Rico morreu, aos 68 anos.

Em imagens gravadas por curiosos e publicados em plataformas de vídeo e redes sociais, é possível ver que o imóvel se encontra em estado de abandono. Os quase cinco hectares do terreno estão cobertos por mato alto e as paredes têm pichações.

Penhorado, o imóvel é alvo de uma ação movida por um músico que trabalhou com a dupla sertaneja até a morte de José Rico. Ele alega que trabalhou com os cantores por seis anos sem ter direitos trabalhistas. Há dois anos, a Justiça condenou a dupla em R$ 6,7 milhões e, em seguida, determinou a penhora do castelo.