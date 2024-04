Atendimento na loja sela decisão de compra do carro novo

São Paulo

O emplacamento de automóveis e comerciais leves registrou um aumento de 10,66% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com números da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).



Segundo Marcelo Franciulli, diretor-executivo da entidade, o resultado confirma o otimismo do setor. "Esperamos um crescimento da ordem de 12%, alcançando cerca de 2.450.000 veículos emplacados este ano", afirma.

O impulso principal vem da melhora do ambiente de crédito, com a redução da taxa básica de juros. "Há um clima de recuperação, mas temos um potencial de vendas bem maior e ainda não nos recuperamos dos efeitos da pandemia de Covid-19", afirma.

Concessionária Carrera Freguesia, da rede Chevrolet, considerada a melhor empresa da categoria em pesquisa Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Para além dos fatores externos, o executivo lembra que as concessionárias lidam atualmente com um cenário desafiador, em que é preciso se comunicar com o consumidor por diversos canais ao mesmo tempo e de variadas formas.

"A maioria das pessoas pesquisa tudo sobre os veículos que querem comprar na internet. Mas o atendimento na loja é que faz diferença. É ali, conversando com o vendedor e experimentando o carro, que a decisão de compra é tomada", diz Franciulli.

Líder na preferência dos paulistanos pertencentes às classes A e B, com 9% das citações em pesquisa realizada pelo Datafolha, a rede de concessionárias Chevrolet/GM se mantém no topo desde 2016.

Neste ano, voltou a liderar sozinha. Fechou 2023 com crescimento de 12,6% em vendas em relação a 2022, cerca de um ponto percentual acima da taxa geral do mercado.

Na avaliação do diretor-executivo de vendas da América do Sul, Kleusner Lopes, a proximidade com os diferentes perfis de consumidores e a performance da rede de concessionárias são aspectos fundamentais para explicar os números.

"Os níveis de satisfação em vendas e pós-vendas no Brasil são os maiores da nossa marca no mundo", afirma. Entre as iniciativas que destaca estão o treinamento contínuo dos colaboradores e das lojas, por meio da Universidade Chevrolet, e os programas de pós-vendas, como o que permite ao cliente acompanhar de perto os serviços nas oficinas da empresa.

A Chevrolet também anunciou neste ano a primeira fase do seu novo ciclo de investimento no Brasil: R$ 7 bilhões, para o período de 2024 a 2028, com foco na mobilidade sustentável. As metas da marca incluem renovar o portfólio de veículos e desenvolver tecnologias inovadoras e customizadas para o mercado local, com a modernização das fábricas.

"Todo o plano de negócio da GM acompanha uma visão que prevê um mundo com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento, por meio dos carros elétricos, autônomos e compartilhados, que contarão também com alta conectividade", diz Lopes. FL

CHEVROLET

9% das menções

Fundação

1925 (GM do Brasil)

Unidades

600 concessionárias

Funcionários

16.400

Faturamento

Não divulga

Crescimento

12,6% (vendas, em relação a 2022)