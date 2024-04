Concorrência obriga assessorias de investimento a inovar sem parar

São Paulo

Quando chegou ao mercado, em 2001, a XP se apresentava como única alternativa aos grandes bancos. Hoje, a concorrência é acirrada e exige que a empresa inove sem parar.

A renovação constante ajuda a XP Inc. a seguir invicta na categoria de assessorias de investimentos na pesquisa Datafolha —foram seis vitórias em seis edições. Neste ano, a empresa foi citada de forma espontânea por 18% dos moradores da cidade de São Paulo das classes A e B.

O resultado é o melhor da série histórica, iniciada em 2019, e fica seis pontos percentuais acima da última edição. O índice chega a 35% quando se consideram os entrevistados que têm renda familiar acima de 20 salários mínimos.

Fundada há 23 anos, a empresa encerrou 2023 com um lucro líquido de R$ 3,9 bilhões —10% a mais que o registrado em 2022. Foi o melhor desempenho desde o IPO (lançamento de ações), em 2019.

Fido Nesti

O começo foi tímido. Thiago Maffra, atual presidente da XP Inc., afirma que a assessoria se lançou focando somente em renda variável. "O Guilherme [Benchimol, fundador] foi o assessor número um e ensinava a investir na Bolsa de Valores. O custo de aquisição de clientes era negativo, porque as pessoas pagavam para fazer curso com a gente", diz.

Hoje, a XP Inc. acumula mais de 4,5 milhões de clientes e tem, sob sua custódia, R$ 1,1 trilhão de ativos, 19% a mais do que em 2022.

Seguro, previdência, crédito e cartões foram somados à assessoria de investimentos, que conta com o acompanhamento de 14 mil assessores (parte de empresas conveniadas). Em 2023, a receita desses novos segmentos cresceu 43%, comparada ao ano anterior, e chegou perto de R$ 1,7 bilhão.

Tamanho crescimento, emenda Maffra, teve como impulso a crise norte-americana de 2008 —a empresa monoproduto, que só atraía o público de alta renda entusiasta das ações, foi obrigada a diversificar o portfólio.

"Viramos um shopping center financeiro, onde o cliente pode abrir conta e investir em vários produtos de diversas casas, tudo em um só lugar", afirma o executivo.

Uma das grandes vitrines da assessoria é o evento Expert XP, promovido desde 2014. A primeira edição reuniu apenas assessores em um hotel no Rio de Janeiro.

Durante quatro anos, o encontro foi uma espécie de congresso interno. Em 2019, clientes foram convidados a participar pela primeira vez. Deu tão certo que o evento anual ganhou ares de festival de música pop.

No ano passado, na 13ª edição, 40 mil pessoas foram ao São Paulo Expo, na capital paulista, para assistir às palestras de Tom Brady, astro do futebol americano, Steve Wozniak, cofundador da Apple, e do ministro da Fazenda Fernando Haddad, entre outras atrações.

"Trazemos muito conteúdo sobre mercado financeiro e empreendedorismo e conectamos diferentes parceiros do nosso ecossistema", diz Maffra. "O Expert XP fala com nosso começo, pois nosso DNA é a educação."

Entenda a metodologia da pesquisa Datafolha Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

XP INC.

18% das menções

Fundação

2001

Unidades

2 (Brasil e EUA)

Funcionários

6.669

Faturamento

R$ 4,3 bilhões (2023)

Crescimento

29% (em relação a 2022)