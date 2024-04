Vantagens adicionais impulsionam crescimento do setor de seguro de carros

São Paulo

O setor de seguros de automóveis registrou um crescimento de 4,6% no primeiro bimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com o relatório Síntese Mensal, da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Os dados são acompanhados de perto pela Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg), que projeta para o segmento um avanço da ordem de dois dígitos até dezembro, entre 15% e 20%.

Segundo Marcelo Sebastião, presidente da comissão de Seguro Auto da entidade, um dos fatores que têm contribuído para isso é a decisão da Susep, de setembro de 2021, que flexibilizou regras e abriu caminho para o lançamento de novos produtos voltados a consumidores antes não alcançados pelas seguradoras.

Extensão de benefícios em pacotes tem sido diferencial para setor de seguros de automóveis - Rivaldo Gomes - 14.jun.22/Folhapress

"As seguradoras trabalham para desenvolver novas opções e ampliar o público potencial de seguros", diz Sebastião. Ao mesmo tempo, a tendência de mercado de oferecer vantagens adicionais ao seguro de automóveis vem tornando as marcas mais presentes no dia a dia das pessoas, colocando fim à ideia antiga de que seguro é "algo para ter e não usar".

"Esses benefícios aumentam o valor percebido pelo cliente. Ele só lembra que tem o seguro quando precisa e efetivamente utiliza, seja com o próprio carro ou em casa, por exemplo", explica Sebastião, acrescentando que a cobertura compreensiva (abrangendo colisão, furto, roubo, incêndio e alagamento) já é o ponto de partida para 90% dos mais de 20 milhões de veículos segurados no Brasil.

Escolhida pela maioria dos paulistanos pela sétima vez consecutiva na categoria seguro de automóvel em pesquisa Datafolha, a Porto é um exemplos dos movimentos mais recentes do mercado. A marca obteve 56% das menções dos paulistanos ouvidos no levantamento e conquistou essa posição, em grande parte, com base em uma oferta ampla de coberturas.

"Ao básico esperado de qualquer empresa, fomos acrescentando no nosso portfólio alguns itens incrementais, como o reparo a pequenos amassados, e também serviços diferenciados, como assistência para residência, com mão de obra variada, como encanador e eletricista", afirma Jaime Soares, diretor de auto da companhia.

No final do ano passado, a novidade foi o lançamento desse mesmo tipo de produto estendido a uma residência não segurada. Assim, o titular do seguro pode acionar os serviços cobertos ao visitar a casa dos pais ou de outro parente, por exemplo. "Tudo isso faz parte do nosso conceito ‘todo cuidado é Porto’", afirma o diretor.

Dentro dessa linha, segundo ele, os planos da empresa incluem uma diversificação ainda maior das ofertas aos clientes, como iniciativa recente de abranger os pequenos reparos de móveis e a troca de vidros dentro de casa. "Estamos cada vez mais, também, de olho nas questões que envolvem a mobilidade das pessoas, aproveitando a comodidade dos canais, dos aplicativos e outras ferramentas digitais", afirma Soares.

PORTO SEGURO

56% das menções

Fundação

1945

Unidades

54

Funcionários

13 mil (mais 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros)

Faturamento

R$ 31,7 bilhões

Crescimento

16,2%