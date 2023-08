Açúcar União lidera categoria com 66% de lembrança entre paulistanos

São Paulo

Fundada por imigrantes italianos em 1910, a União é a marca líder em açúcar no país. A empresa foi citada por 66% dos participantes da pesquisa Datafolha, realizada em São Paulo. Entre o público a partir de 41 anos, o índice sobe para 80%.

"Passamos de geração para geração e somos lembrados como o açúcar que faz o bolo e o pudim darem certo. Então, nos adaptamos sempre", diz Juliana Conti, gerente de marketing e pesquisa de mercado da Camil Alimentos, detentora da União.

O mote da atual campanha da empresa é "Sabor que transforma". Na memória dos brasileiros ainda está presente o tradicional livro de receitas da marca —que teve uma nova edição em 2020, em comemoração aos 110 anos da companhia.

Para quem não tem o exemplar em mãos, a União mantém em seu site as receitas tradicionais e sempre inclui novas.

O açúcar cristal é o carro-chefe da empresa, mas logo atrás vem o refinado. Para confeiteiros, há duas opções disponíveis: uma para fazer calda e outra para glacê. No total, o portfólio da União conta com 11 tipos de açúcar e dois de adoçantes —sucralose em versão líquida e em sachê.

Bruna Ribas, gerente de marketing da União, diz que a companhia tem uma grande interação com os consumidores. Muitos deles, segundo ela, mandam fotos dos antigos cadernos de receitas das mães e do livro da União, já com as páginas amareladas pelo tempo. "A gente fica muito feliz quando vê essas folhas, essas cartinhas. A gente fala: ‘Olha o amor que as pessoas têm pela a marca’", afirma a executiva. (AO)