Aurora e Del Valle empatam como o melhor suco integral, dizem paulistanos

São Paulo

A Del Valle nasceu no México, em 1947, e hoje integra o portfólio da gigante Coca-Cola. A Aurora começou em 1931, como uma cooperativa de 16 famílias produtoras de uva em Bento Gonçalves (RS), e continua no mesmo formato, hoje com mais de 1.100 famílias.

Bem distintas, as duas marcas empataram na categoria suco integral. A Del Valle chegou a 15% da preferência dos paulistanos, contra 13% da Aurora —ambas em primeiro lugar na margem de erro da pesquisa Datafolha, de três pontos percentuais.

A Del Valle oferece uma diversidade de sabores. Laranja, uva, pêssego, caju, abacaxi, entre outros, fazem parte da linha principal, com sucos concentrados. Há também a categoria 100%, proposta mais natural, nas versões laranja, uva e maçã.

Na Vinícola Aurora, apesar de o vinho ser o produto principal, faz sucesso o suco integral de uva, disponível nas versões tinto e branco. "A qualidade reconhecida pelos consumidores faz com que a Aurora seja referência na produção e comercialização de suco de uva integral no país. Prova disso é que a cooperativa detém 31% do share de mercado da categoria", diz Rodrigo Valerio, diretor de marketing e vendas da marca.

As unidades industriais de Bento Gonçalves não sofreram prejuízos na linha de produção depois da tragédia das chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul. "Mas ainda não foi possível concluir um levantamento completo sobre as perdas nas propriedades das famílias associadas, pois muitos acessos seguem bloqueados no interior dos 11 municípios onde os cooperados da Aurora produzem" diz o executivo.