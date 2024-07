Aurora e Sadia são as marcas de linguiça preferidas dos paulistanos

São Paulo

Se a disputa pela melhor linguiça de São Paulo fosse uma final de futebol, iria para os pênaltis. Como neste ano tem Olimpíada, é possível colocar as duas no alto do pódio com uma medalha de ouro para cada uma: Aurora e Sadia ficaram rigorosamente empatadas, com 29%. É o terceiro empate entre as marcas, sempre dentro da margem de erro, em quatro anos de pesquisa Datafolha.

"O consumidor valoriza a qualidade das linguiças Aurora, feitas com carnes selecionadas, tempero exclusivo, resultado de investimentos em modernas fábricas, pesquisas e na gestão que temos desde o campo, com nossos produtores cooperados", diz Daniele Tomé de Oliveira, gerente corporativa de marketing da Aurora Coop.

As linguiças da marca se dividem entre as frescais e as cozidas defumadas. O primeiro grupo inclui versões práticas, que podem ser preparadas na churrasqueira ou na air fryer. O segundo passa por outro processo, caso da linguiça calabresa, usada em caldos, pratos e pizzas.

A linguiça toscana da Aurora é a versão preferida em São Paulo, afirma Oliveira. "Somos referência na mesa dos consumidores tanto no churrasco como no dia a dia."

Já Luiz Franco, diretor de marketing da BRF, conta que a Sadia tem uma relação especial com a cidade. "A marca nasceu em Concórdia (SC), em 1944. Porém, em 1952, criou o primeiro avião para carga refrigerada no Brasil, que fazia o transporte dos produtos desde Santa Catarina", afirma o executivo.

Com 22 variedades, a marca destaca receitas com linguiças (assim como de outros produtos) nas redes sociais. "A Sadia é uma combinação equilibrada de inovação e tradição, acompanhando tendências", diz Franco.