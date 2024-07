Barilla vence como a melhor marca de espaguete, aponta pesquisa Datafolha

São Paulo

Depois de dividir o primeiro lugar em duas ocasiões, pela primeira vez a Barilla reina sozinha como a melhor marca de espaguete, segundo os entrevistados pelo Datafolha. Foram 28% de preferência, melhor índice já atingido pela empresa italiana com mais de 140 anos de história. No Brasil, essa trajetória é mais curta —chegou ao país em 1997.

Explorado recentemente por aqui, o Dia do Carbonara (6 de abril) ganhou um mês inteiro de marketing, com a ação "Absolute carbonara", criada pela Publicis. A expressão brinca com o meme no qual o diretor Martin Scorsese resume um comentário cinematográfico como "absolute cinema".

A estrela da campanha foi o ator e músico Lucas Lima. No site, a brincadeira incluía uma playlist de 19 minutos, tempo em que se prepara a massa, com clássicos do cinema.

O espaguete ao molho carbonara foi tema ainda de uma aula no festival Taste São Paulo, em junho, que tinha a Barilla como uma das patrocinadoras. A marca também ensinou receitas com outras massas, caso do rigatoni ao ragu de costela suína.

Apesar da campanha, que deve ter feito sucesso com o público jovem, foi entre os entrevistados mais experientes que a marca se saiu melhor: foi citada por 37% dos ouvidos com 41 anos ou mais, contra 14% daqueles que têm entre 16 e 25 anos.

Neste ano, a Barilla resolveu dar mais atenção à sua linha sem glúten, que foi relançada. O produto, fabricado com um blend de arroz e milho, foi reformulado e ganhou produção realizada no Brasil. O lançamento foi feito no estande da marca na Apas Show, feira de alimentos e bebidas.