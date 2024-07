Cais é o melhor restaurante de peixes e frutos do mar segundo júri da Folha

São Paulo

Com um nome que não deixa dúvidas sobre o tipo de comida servida, o restaurante Cais evita se enquadrar em qualquer culinária específica. Sim, são peixes e frutos do mar que atracam nas mesas ou nos balcões do salão, localizado em um sobrado na Vila Madalena, na região oeste de São Paulo.

Os pratos, contudo, têm origens variadas. É possível encontrar técnicas da cozinha francesa, elementos da gastronomia espanhola ou portuguesa, preparos típicos do mundo árabe e quitutes de ascendência asiática. Uma mistura ousada que decorre com naturalidade da proposta do Cais: manter o foco no produto, como se o restaurante montasse seu cardápio de acordo com a qualidade dos peixes e frutos do mar que chegam a cada barco pesqueiro.

Isso explica por que o menu está em constante mutação. O guioza de porco e camarão (R$ 59) e a cafta de atum (R$ 79) surgem como boas pedidas em uma semana, mas talvez não estejam lá algum tempo depois.

O que nunca sai de moda no Cais são os carros-chefes da casa: lula grelhada e creme de alho (R$ 89) e o imperdível peixe azul defumado, molho de maçã e purê de batata (R$ 98). Como tem sido cada vez mais comum em São Paulo, o restaurante traz apenas duas opções que seguram a fome sozinhas: o peixe do dia na brasa (R$ 179) e a nadadeira/costeleta, que pode chegar a R$ 197 no maior tamanho.

A prioridade está nos pratos pequenos, assim concebidos para que os frequentadores consigam provar uma quantidade maior de sabores —explicados com clareza pelos garçons, sempre descontraídos e atenciosos.

Quem gosta de mergulhar ainda mais fundo na experimentação deve considerar uma visita à noite, quando o Cais oferece um menu-degustação no qual costumam entrar preparos exclusivos. Para acompanhar, a carta de vinhos —enxuta e bem elaborada— é a melhor pedida, até porque o local não serve refrigerantes.

CAIS

R. Fidalga, 314, Vila Madalena, região oeste, @restaurantecais