Castelo vence pela sexta vez como a melhor marca de vinagre, diz Datafolha

São Paulo

Quem visitar o site da Castelo Alimentos vai se deparar com uma linha bem variada de produtos, passando por molhos para saladas, azeites, patês, temperos e conservas, como alcaparras ou picles. Mas é o vinagre que garante o sucesso da marca —inclusive, aparece antes de outros itens na página virtual.

Em seu sexto título consecutivo na pesquisa Datafolha, a Castelo foi escolhida por 35% dos paulistanos —o segundo colocado na categoria teve apenas 2%.

A lista de vinagres da marca nas prateleiras inclui opções como orgânico, natural, saborizado e especial, entre outras. As embalagens também são diversas, desde sachês até vidro ou PET.

"Nossos vinagres são produzidos a partir da fermentação do fruto ou cereal. Possuímos uma linha de orgânicos que tem selo de procedência e certificação, e a linha de vinagres naturais traz a madre do vinagre, que conserva os benefícios da fruta para o organismo", explica Gislaine Pavani de Freitas, diretora de marketing da Castelo Alimentos. Ela acrescenta que a empresa investe constantemente em pesquisa e na modernização do processo de produção.

No entanto, a pesquisa mostra que o público jovem tem uma aceitação bem menor (16%) do produto do que a faixa etária de 41 anos ou mais (45%).

"É natural que um público mais experiente na culinária seja nosso maior consumidor", diz a executiva. "Mas também temos um olhar para esse público mais jovem que está chegando ao mercado de trabalho, conquistando sua independência e se responsabilizando pelas compras do mês", afirma.