Ceratti tem a melhor mortadela do mercado, aponta pesquisa Datafolha

São Paulo

Para celebrar o aniversário de São Paulo, em janeiro deste ano, uma rede de fast-food resolveu lançar de maneira limitada um sanduíche de mortadela. E a marca escolhida para a ação foi a Ceratti.

Nascida na capital há mais de 90 anos, mas hoje integrante do grupo americano Hormel Foods, a marca mantém uma ligação estreita com a cidade. A pesquisa Datafolha aponta a predileção pelo embutido da Ceratti por 28% dos paulistanos, vencendo a categoria pela quinta vez.

São Paulo é, sim, um foco especial para a empresa. "Reforçamos nossa parceria com o Mercadão, com ações promocionais, degustações e eventos especiais, destacando a qualidade das nossas mortadelas", diz Marilia Ramos, diretora de marketing.

O segredo do sucesso do produto, aponta a executiva, é a seleção criteriosa dos ingredientes, com 100% de carnes nobres e temperos naturais. "O processo artesanal faz a mortadela ter um sabor inigualável e ser a predileta entre os consumidores."

Ainda segundo a pesquisa, a Ceratti chega a 42% da preferência entre as pessoas acima de 41 anos; porém, o índice cai para 10% na faixa etária de 16 a 25 anos.

"Para atrair o público jovem, estamos desenvolvendo ações específicas que combinam nossa tradição com elementos modernos e relevantes para essa geração", diz Ramos. "Isso inclui parcerias com influenciadores digitais e chefs que criam conteúdos exclusivos e autênticos", conta.

Mesmo no portfólio de uma empresa internacional, a Ceratti está presente exclusivamente no Brasil, onde é possível encontrar a mortadela tipo bologna e outras quatro variações: com pistache, com picles, com azeitona e uma versão light, com 30% a menos de caloria comparada à tradicional. (SM)