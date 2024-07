Com sorvete de pão na chapa, Lida é a melhor padaria de São Paulo

São Paulo

Se você pedir um pão na chapa na Lida, quem o atender talvez lhe pergunte: o sorvete? Pois é, nessa padaria de Pinheiros, na zona oeste paulistana, o nome tão associado à versão com manteiga preparada na chapa batiza na verdade os 473 ml de sorvete com pó de pão torrado (R$ 65).

Essa não é a única particularidade que a distancia das outras mais de 5.000 padarias da cidade de São Paulo, nas contas do sindicato do setor, o Sampapão. Seu funcionamento se restringe de quarta a sexta-feira, das 11h às 19h. Segunda e terça não abre ao público porque são dias voltados à produção. Quanto aos fins de semana, o motivo é outro: "temos crianças & bichinhos".

Assim que atravessa a pequena porta da casa, um sobrado, o cliente se depara com os pães, biscoitos, bolos e folhados expostos no balcão e em prateleiras azuis, com o aviso de que foram feitos no dia. À direita, estão garrafas de vinho e de cerveja e, na mesma parede, opções de sorvete. A impressão é de estar numa padaria de uma cidade do interior, porém, é claro, com o ar descolado de Pinheiros.

O menu é divulgado semanalmente no Instagram e WhatsApp —além de ser afixado na entrada—, com mudanças. Alguns itens se mantêm nele, como o pão da casa (R$ 36), o folhado de presunto da casa e queijo tipo comté (R$ 25) e os bolos de milho e ricota (R$ 36) e de banana (R$ 30). Já a torta de tomates vista no começo de abril, por exemplo, deu lugar mais tarde à de abóbora (R$ 75), e a ciabatta de milho nixtamalizado (R$ 26) que não estava à venda numa semana apareceu na outra.

Independentemente do que entra ou do que sai do menu, um fator é constante: os produtos são 100% integrais, com trigo produzido por parceiros em terras gaúchas e moído ali mesmo na padaria. Outro ponto que os une é o fato de que, provavelmente, não serão consumidos ali.

No interior da padaria, inaugurada oficialmente em janeiro deste ano, não há mesas nem cadeiras. O cliente compra o que precisa e leva para casa —em elegantes embalagens brancas; cada sacola custa R$ 1,50—, ou, a depender da fome, busca conforto em 1 dos 3 banquinhos sob árvores na calçada.

E ir até lá retirar os seus próprios produtos, ao menos por enquanto, é a única opção. Não existe a alternativa de fazer encomendas para recebê-las em casa, mas a padaria promete solucionar isso quando seu site estiver pronto, o que pode demorar, uma vez que o programador que o desenvolvia deixou o projeto e virou cervejeiro.

LIDA

R. João Moura, 911, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 99577-5432, @lida_padaria