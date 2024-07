Dona Benta vence como a melhor marca de farinha de trigo, diz pesquisa Datafolha

São Paulo

Em 1952, José Dias de Macêdo ganhou uma licença para importar 80 mil sacas de farinha de trigo. Apenas dois anos depois, ao lado dos irmãos, começou a processar a própria farinha, no Moinho de Trigo Fortaleza.

Mais de cinco décadas depois, a farinha de trigo Dona Benta, que integra o portfólio do grupo J.Macêdo, ganhou status de referência no setor e lidera seu segmento em São Paulo. E, pela sexta vez em seis possíveis, o paulistano aponta a marca como a melhor da categoria, com 43%, de acordo com o Datafolha.

"O sucesso é o resultado da evolução constante, combinando produtos de qualidade e sabor, capacidade de inovação da fabricante e atenção para as demandas dos consumidores", diz Andréia Fukuda, gerente-executiva de marketing da cearense J.Macêdo.

A aproximação com São Paulo recebeu atenção especial no ano passado, quando a marca realizou aulas de culinária no prédio do Farol Santander. "A programação trazia oficinas em que os alunos vivenciavam uma experiência única por meio de pratos feitos com produtos Dona Benta, sob orientação da equipe do chef italiano Giuseppe Gerundino."

Nos últimos anos, a marca tem destacado o protagonismo feminino com vídeos no YouTube e postagens nas redes sociais. "A campanha #essaconversavaipracozinha reforça a ideia da cozinha como um espaço democrático, que abriga a diversidade de ideias, de pessoas e de conversas, muito além de um ambiente voltado apenas para mulheres e para o preparo de refeições."

Ainda segundo o Datafolha, foi justamente entre as mulheres que a marca atingiu seu maior índice, com 50% da preferência.