Frida & Mina e Pinguina são eleitas as melhores sorveterias de SP

São Paulo

Duas certezas acompanham visitas às sorveterias eleitas as melhores de São Paulo: refrescar-se docemente sobre casquinhas crocantes e encarar uma fila até o Éden. Em sábados deste outono com temperaturas de verão, a Frida & Mina e a Pinguina, escolhidas pelo júri, levaram essas regras ao limite.

Há dez anos disputada, a Frida & Mina costuma hipnotizar uma fila cotidiana com o perfume de baunilha de suas casquinhas feitas na hora. O colorido do sobrado em Pinheiros e os (poucos) assentos criados na calçada tornam a espera parte do programa. Passo a passo, o percurso rumo ao pequeno balcão luminoso levou 31 minutos. A espera motivou uma recompensa de duas bolas (R$ 25; uma bola é R$ 16).

Comandada pelo casal Fernanda Bastos e Thomas Zander, a casa surgiu com a proposta de fazer sorvetes sem itens industrializados. O morango com vinagre balsâmico é orgânico, o mel do crocante de macadâmia é da Serra da Bocaina, a flor de sal que vai com caramelo vem do Rio Grande do Norte.

Além desses sabores consagrados na casa, a sorveteria tem experimentações etílicas, como cerveja com chocolate e cachaça com mel e limão, e criações para comer de olhos fechados, como a laranja com biscoito de castanha-de-caju. Com tudo isso, minha companheira de oito anos garante que bom mesmo é o de maracujá: "Azedinho!".

Frutas têm lugar especial também na Pinguina, aberta em 2019 pelo casal Larissa Schutze e João Naufal. A sorveteria celebra cinco anos com três endereços e surpresas constantes nas vitrines, algumas fruto de parcerias com chefs e confeiteiros.

Na loja da Pompeia, a fila diante do balcão com os 12 sorvetes do dia levou 26 minutos. Provar os sabores novos —ou rever já conhecidos— era o ritual comum. Atraía curiosidade especial o sorvete azul, de baunilha com semente de jenipapo, em receita do chef César Costa, do restaurante Corrutela.

Na Pinguina há sabores sazonais, do caju ao araçá-boi, e criações, como cidreira com limão e gengibre, suave até demais. Pistache, jabuticaba e sorbet de morango são presenças mais frequentes sobre as casquinhas quadriculadas, levíssimas e feitas na hora, em uma (R$ 16) ou duas bolas (R$ 22).

FRIDA & MINA

R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, região oeste, WhatsApp (11) 2579-1444, @fridaemina

PINGUINA

R. Medeiros de Albuquerque, 337, Vila Madalena, região oeste, @pinguina_sorveteria