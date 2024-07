Gomes da Costa é eleita a melhor marca de atum, diz pesquisa Datafolha

São Paulo

Depois de duas pesquisas Datafolha atingindo os mesmos 26% na categoria atum (em 2019 e 2023), a Gomes da Costa chegou em 2024 com seu melhor índice, de 30%. O número significa também a primeira vitória isolada da marca —depois de um segundo lugar na estreia e de um pódio dividido no ano passado com a marca Coqueiro.

Criada em 1954, em Niterói (RJ), pelo português Rubem Gomes da Costa, a marca nasceu comercializando sardinhas enlatadas. A linha de atum chegou somente em 1990. Em 2004, entrou para o portfólio do grupo espanhol Calvo e, no ano passado, a multinacional passou a se chamar Nauterra, com o objetivo de unificar a imagem da empresa, presente em mais de 65 países.

No ano em que celebra o seu 70º aniversário, a Gomes da Costa lançou em edição limitada o atum em pedaços com molho de gengibre e o filé de atum com pesto de manjericão. O patê, tradicional ou com azeitonas, ganhou uma nova embalagem, mais prática.

De acordo com o site, o atum pode ser encontrado em ao menos 20 variações, incluindo sólido, em pedaços, ralado e light. Isso sem contar patês e saladas com atum e batata, que já vêm com um garfo descartável.

Em seu perfil no Instagram, a Gomes da Costa publica dicas de produtos para o consumo e sugestões de receitas descomplicadas, como um rigatoni com atum.

É o público mais jovem, segundo o Datafolha, que concentra as maiores vantagens da marca: ela ganha do segundo colocado, a Coqueiro, por 15% a 3% entre as pessoas de 16 a 25 anos e por 39% a 16% para os entrevistados de 26 a 40 anos.