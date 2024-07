Mapu é o melhor restaurante bom e barato de SP segundo júri da Folha

São Paulo

Um pãozinho fofo feito no vapor, que cabe na palma da mão, é motivo de filas no Mapu. Restaurante especializado em baos e na comida de Taiwan, surgiu como food truck e hoje ocupa um sobrado aconchegante com lugares disputados na Vila Mariana.

Caso tenha que encarar a espera, saiba que ela vale a pena. É possível fazer uma viagem pelos sabores típicos da ilha asiática, ainda pouco populares na capital paulista, sem pesar no bolso. O menu é enxuto e descomplicado, com preços na média de R$ 30.

Enchem o salão famílias com bebês em carrinhos, casais, grupos de jovens descolados e pessoas da comunidade taiwanesa —indicativo de que a comida ali é autêntica.

Atendentes supersimpáticos perguntam se é a primeira vez do cliente na casa e apresentam o cardápio, explicando o que são os pratos e alguns ingredientes mais incomuns.

Sem pensar duas vezes, comece a refeição com a porção de berinjela (R$ 37), que virou hit e converte até quem não é fã do fruto. É usada a berinjela japonesa, mais fina, que é levemente empanada com farinha de trigo e frita. Fica macia por dentro e crocante por fora, e vem acompanhada de cebolinha e molho agridoce à base de missô e shoyu.

A receita é de Jasmine Chen, imigrante taiwanesa e mãe do fundador, Duilio Lin. É o apelido da matriarca que dá nome ao local.

O bao, preparado com um toque de leite condensado, para deixá-lo mais adocicado e macio, é servido em cinco recheios, por R$ 32. O tradicional leva pancetta, conserva de folha de mostarda, amendoim e coentro. Outras opções são: carne de porco desfiada, sobrecoxa de frango e terrine de cogumelo.

Para adoçar, prove a verrine de sagu com leite de coco, creme e pedaços de manga, chantili da casa e calda de chá de jasmim (R$ 25). Se der sede, faz sucesso um refrigerante de maçã (R$ 15) de Taiwan. A lata colorida é escrita em mandarim, mesma língua da trilha sonora que embala a experiência.

MAPU

R. Áurea, 267, Vila Mariana, região sul, WhatsApp (11) 5081-4070, @mapubaos