Pãozinho de todos os dias ajuda a atrair e a fidelizar consumidor em minimercados

São Paulo

No setor, eles são classificados como mercados de proximidade. Lembram o conceito dos antigos mercadinhos de bairro, comuns em São Paulo antes que os supermercados se popularizassem —são estabelecimentos menores, com estoque bem variado, que não precisam de vastos estacionamentos porque boa parte da clientela mora perto e chega a pé.

Surgidos no início dos anos 2000, os mercados paulistanos de proximidade ganharam fôlego na pandemia, quando a ordem era fugir das aglomerações e se deslocar o mínimo possível.

Hoje, são estratégicos para o Grupo Pão de Açúcar (GPA), dono da rede Mini Extra, único vencedor da categoria, com sete conquistas em sete edições.

Neste ano, 26% dos paulistanos das classes A e B ouvidos pelo Datafolha mencionaram o Mini Extra de forma espontânea. Entre os moradores da zona norte, o índice sobe para 37%.

Mini Extra, bandeira do Grupo Pão de Açúcar para varejo de proximidade, levou a melhor na categoria "minimercado" - Keiny Andrade/Folhapress

Faz 18 anos que os moradores de São Paulo convivem com a rede, mas ela já mudou de nome várias vezes. Surgiu em 2006 como Extra Perto, virou Extra Fácil e, desde 2017, assumiu o nome atual.

A capilaridade da cadeia, presente na capital, no litoral e no interior do estado, e a profusão de inaugurações ajudam a manter a marca viva na memória dos consumidores.

Foram cem unidades novas nos últimos dois anos. Somente em 2024, mais 20 unidades abrirão as portas na capital e na Baixada Santista, onde muitos paulistanos passam seus fins de semana.

Segundo Frederic Garcia, diretor de negócios especializados do GPA, quatro dezenas de critérios balizam a estratégia de expansão.

O que é a pesquisa Entenda a metodologia Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%

O principal é a renda familiar média da região ao redor do ponto —o Mini Extra, diz o executivo, dirige-se às classes B e C, enquanto a outra rede de mercados de proximidade do grupo, a Minuto Pão de Açúcar, mira as classes A e B.

"Muitos bairros paulistanos são tão extensos que comportam as duas lojas e elas convivem muito bem", afirma Garcia.

Com 4.000 itens nas gôndolas, o Mini Extra se propõe a resolver as demandas mais imediatas do consumidor —todas as unidades dispõem de açougue, seção de hortifruti, mercearia, perfumaria e limpeza.

Entre todas as seções, a padaria é a que tem maior potencial de fidelizar o cliente. Os pães chegam congelados e são assados na hora, seguindo sempre o mesmo padrão para que saiam do forno com o nível de crocância perfeito. O resultado se expressa em números —é o item número um em vendas, tanto em valor unitário quanto em volume.

"Alguns clientes vão à loja várias vezes ao dia em busca do pãozinho fresco. Artigos da padaria estão presentes em 40% das cestas e, a cada dois clientes, um leva pão para casa. Já somos a melhor padaria do bairro", afirma o diretor.

Na opinião de Garcia, a configuração dos novos empreendimentos imobiliários paulistanos tem sido um estímulo extra para os mercados de proximidade.

Levantamento realizado pelo GPA constatou que 70% dos apartamentos construídos recentemente têm menos de 45 m².

"As pessoas não têm mais espaço para estocar comida e precisam ir ao mercado com mais frequência. Neste contexto, o mercado de proximidade resolve tudo", afirma Garcia.

"Vale lembrar que 56% dos gestores de lojas são mulheres, e são elas que estão conquistando o prêmio. Espero que possamos falar do Mini Extra de novo no ano que vem", acrescenta ele.

MINI EXTRA

26% das menções

Fundação

2006

Unidades

145 (124 na capital)

Funcionários

1.462

Faturamento

Não divulga

Crescimento

19,3% (em número de lojas)