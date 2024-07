Matte Leão é eleita marca favorita de chá, diz pesquisa Datafolha

São Paulo

Preparo para drinques? Temos. Com seus mais de 120 anos de história (nasceu em 1901), a Leão Alimentos e Bebidas continua de olho em inovações. A linha mais recente de infusão a frio, visando os apreciadores da arte da coquetelaria, chega em dois sabores: morango com hortelã e pêssego.

"A linha para drinques conta com diferentes opções de copos e frases para democratizar o consumo de chás, ampliar o alcance com o público mais jovem e, ainda, conectar os consumidores com a marca", explica Marcelo Correa, CEO da Leão, que pertence desde 2007 ao grupo da Coca-Cola.

Porém, antes mesmo de avaliar se a novidade terá o resultado desejado, é possível dizer que a marca faz sucesso entre os jovens. De acordo com a pesquisa Datafolha, a Leão (ou Matte Leão) teve 44% da preferência dos entrevistados —o número sobe para 50% entre pessoas de 16 a 25 anos.

Não é difícil se deparar com algum produto com a logomarca da Leão. Atualmente, são mais de 180 mil pontos de venda no país. No ano passado, a empresa também rompeu fronteiras e começou a exportação para Europa e Américas do Sul e do Norte.

Assim a Leão coloca um olho lá fora, mas sem deixar de prestar atenção aqui dentro. "A marca é líder da categoria em todo o Brasil. O estado de São Paulo representa 94% de share quando olhamos para o chá Matte Leão", diz Correa. Além do mate, a empresa possui mais de 60 produtos em seu portfólio de infusões, desde chás ricos em vitaminas até uma linha para crianças.