Mocotó é eleito o melhor restaurante de comida brasileira de SP

São Paulo

Há quem torça o nariz, não sem razão, para restaurantes que, ao atingirem o sucesso, crescem demais, abrem franquias, viram redes e perdem o que tinham de melhor: a comida que serviam na casa original.

É impossível não classificar o Mocotó como um sucesso. A história do imigrante Zé Almeida, sucedido no comando da casa por seu filho Rodrigo Oliveira, é bem conhecida. O negócio começou em 1973 como um empório na Vila Medeiros, região norte de São Paulo, virou restaurante e referência no que se definiu como cozinha do sertão nordestino.

Aos 50 anos, o Mocotó não é mais apenas a casa original. Cresceu com outras unidades na cidade. Tem um restaurante na Vila Leopoldina, outro no shopping D, um café no Mercado de Pinheiros e uma derivação mais sofisticada da sua versão original no térreo do Instituto Moreira Salles, na avenida Paulista, batizada de Balaio.

Ir ao Mocotó original é quase um teste para um desconfiado como eu, que esteve ali pela última vez há 11 anos, quando o chef Rodrigo Oliveira jurava que não sairia da Vila Medeiros. Saiu, mas ficou.

Lá estão as ruas cinzentas, o clima de cidade do interior, o açougue na frente com anúncios de coxão mole a R$ 29,99 e a fila para entrar no restaurante mais famoso da região, numa terça-feira ao meio-dia.

Quem chega cedo e foge da espera, toma antes a caipirinha perfeita e se delicia com as entradas. A carne de panela que se desmancha, o dadinho de tapioca original e o torresmo carnudo (como todo torresmo deveria ser) derrubam qualquer tese desabonadora sobre o impacto que a proliferação de "Mocotós" teria na qualidade do que é servido na matriz. O mesmo pode-se dizer dos pratos principais clássicos, como a carne de sol e o baião de dois.

Desconfiado ou não, quem vai à Vila Medeiros sai de lá com uma certeza: o Mocotó continua o mesmo e isso é ótimo.

MOCOTÓ

Av. Nossa Sra do Loreto, 1.100, Vila Medeiros, região norte, tel. (11) 2951-3056, @mocotorestaurante