Mocotó, Macaxeira e CTN têm a melhor comida brasileira de SP segundo Datafolha

São Paulo

O resultado da pesquisa Datafolha 2024 prova como o conceito de comida brasileira é abrangente e abriga um mundo de receitas, ingredientes e influências. Devido à margem de erro da pesquisa, de quatro pontos para mais ou para menos, seis restaurantes bem diferentes empataram em primeiro lugar.

O gosto do paulistano pelos pratos regionais, que proporcionam viagens a diferentes culturas, fica evidente na escolha do Mocotó, único do grupo a repetir a vitória do ano anterior e a alcançar 4% das menções espontâneas. A cozinha sertaneja do chef Rodrigo Oliveira fez muita gente provar mocofava pela primeira vez e colocou a zona norte da cidade no mapa gastronômico mundial.

As receitas nordestinas, do sertão e do litoral, também ajudaram outros três vencedores a chegar ao pódio: a rede Macaxeira, que tem 12 unidades na Grande São Paulo; o CTN (Centro de Tradições Nordestinas), complexo de lazer e cultura que reúne dez restaurantes e 11 quiosques na zona norte da cidade; e o restaurante Consulado da Bahia, instalado desde 2010 na rua dos Pinheiros, no bairro homônimo, muito antes da região virar um point gastronômico. Da moqueca ao sarapatel, do acarajé às buchadas, os eleitos trazem o que os estados do Nordeste criaram de mais gostoso.

Já o restaurante Tordesilhas, empreendimento da chef e pesquisadora Mara Salles, que aparece pela primeira vez entre os vencedores, passeia por todo o mapa brasileiro com a mesma desenvoltura. Couberam no pódio até os bufês self-service da rede Divino Fogão, com mais de 30 unidades na Grande São Paulo, entre lojas de shopping e dark kitchens exclusivas para delivery.

CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS

R. Jacofer, 615, Limão, região norte, @ctnsp

CONSULADO DA BAHIA

R. dos Pinheiros, 534, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 2594-3873, @consuladodabahia

DIVINO FOGÃO

Shopping Metrô Tatuapé - r. Domingos Agostim, 91, loja 501, Tatuapé, região leste, @divino_fogao

MACAXEIRA

R. Emília Marengo, 185, Vila Regente Feijó, região leste, tel. (11) 2671-2233, @restaurantemacaxeira_oficial

MOCOTÓ

Av. Nossa Sra. do Loreto, 1.100, Vila Medeiros, região norte, tel. (11) 2951-3056, @mocotorestaurante

TORDESILHAS

Al. Tietê, 489, Jardim Paulista, região oeste, tel. (11) 3107-7444, @tordesilhas