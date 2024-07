Guilherme Costa bate recorde pan-americano e fecha 400 m livre em quinto

Guilherme Costa terminou a disputa dos 400 m nado livre nos Jogos Olímpicos de Paris na quinta colocação. O brasileiro fez uma boa prova, na La Défense Arena, na noite francesa de sábado (27), mas não alcançou o objetivo que havia estabelecido: dar ao Brasil a primeira medalha no megaevento esportivo.

Cachorrão, como é conhecido o carioca de 25 anos, finalizou a disputa em 3min42s76, novo recorde pan-americano. Conquistaram lugar no pódio o alemão Lukas Maertens, que levou o ouro com a marca de 3min41s78, o australiano Elijah Winnington, prata com 3min42s21, e o sul-coreano Wooming Kim, bronze com 3min42s50.

As baterias eliminatórias haviam sido realizadas entre a manhã e o início da tarde. O brasileiro venceu a sua e estabeleceu a segunda melhor marca da etapa classificatória, com 3min44s23. Por isso, mostrou confiança de que estaria com uma medalha no peito ao fim do dia. A concorrência, no entanto, estava em noite excelente.

Costa bateu os primeiros 50 m na quarta colocação, caiu para sexto na virada para os 100 m e passou a ocupar o quinto lugar na marca dos 200 m. Ele apertou o ritmo na parte final e se aproximou do terceiro e do quarto colocados. No fim, a distância que o separou do pódio foi de 0s26, em uma prova disputada em ritmo forte.

Há atletas do Brasil em várias outras provas da natação, iniciada no sábado, mas os 400 m livre eram apontados como a maior esperança de medalha. Costa vinha obtendo resultados consistentes nessa distância, sua especialidade, e ficou com o bronze no Mundial de 2022, em Budapeste. Nas duas edições seguintes, em 2023 e 2024, ficou em quarto.

Cachorrão –que ganhou esse apelido ainda garoto, quando foi buscar uma bola durante uma pelada e foi mordido por um cão– ainda vai cair na piscina para competir nos 200 m livre, nos 800 m livre e no revezamento 4 x 200 m livre. Aí, terá dez dias de descanso e se jogará no rio Sena, para a prova da maratona aquática.