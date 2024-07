No subsolo do Municipal, Bar dos Arcos tem ambiente que impacta público

São Paulo

Não à toa o Bar dos Arcos, no subsolo do Theatro Municipal de São Paulo, foi eleito novamente o bar com o melhor ambiente em São Paulo. A escolha se justifica antes mesmo da chegada ao local. A magnificência do prédio do municipal se impõe em tamanho e jogo de luzes. O cartaz externo anuncia, em maio, a ópera "Carmen", de Georges Bizet, e a iluminação em tom vermelho hipnotiza.

É nesse clima do turista (mesmo nativo) que não se cansa de se embasbacar com a beleza da São Paulo, essa feia-bonita, que o público contorna o edifício para acessar o bar, na lateral do teatro.

A espera pode ser longa, mas há possibilidade de reserva online. Na entrada, há mesas iluminadas, que proporcionam um agradável clima de antessala, quase como um prenúncio do espetáculo que se seguirá.

O impacto fica ao —enfim— ser chamado para sua mesa e descer as escadas até o subsolo. As estrelas da noite, não importa se novato ou visitante contumaz, são sempre eles, que batizam o espaço. Os arcos do Municipal são o ponto alto da decoração no empreendimento de Facundo Guerra.

As mesas, dispostas em longos retângulos ou em "L", criam uma atmosfera compartilhada. Assim, sentar-se só para encerrar um dia de trabalho com um drinque ou mesmo reunir um grande grupo de amigos, não importa: o ambiente abraça todos.

É possível, ainda, reservar um espaço mais intimista, com sofás, para pequenos grupos. Há também uma área mais exclusiva em uma sala à parte, ao passar pela cortina e por uma pequena biblioteca.

Entre as sugestões do cardápio de drinques com alusão à artista Lygia Clark, destaque para o fantasmática (R$ 39), com uvaia, uma fruta da mata atlântica, e o eu e o tu, com infusão de jambu (R$ 49).

Ao deixar os arcos para trás, fica a certeza de se ter assistido a um belo espetáculo.

Bar dos Arcos

Pça. Ramos de Azevedo, s/ nº, República, região central, WhatsApp

(11) 93453-5594, @bardosarcos