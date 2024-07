Nutella mantém dominância como melhor creme de avelã, diz Datafolha

São Paulo

Segundo o Datafolha, Nutella é o creme de avelã preferido do paulistano, com 67% das menções. Em segundo lugar ficou a opção "não sabe", com 28%. Nada de novo. Essa supremacia foi vista nos três anos da pesquisa, que resultaram em um tricampeonato sempre com números superiores a 50%.

Qual o segredo? "É a alta qualidade do produto. Seu sabor inconfundível é formado por apenas sete ingredientes, isento de conservantes", afirma Diego Caride, diretor de marketing da Nutella para a América do Sul. "Essa composição simples e cuidadosamente selecionada garante a cremosidade e o sabor únicos que fazem de Nutella um produto amado mundialmente", completa.

Marca da italiana Ferrero, o creme de avelã e cacau só chegou ao Brasil em 2005, mas o país faz parte das celebrações mundiais de 60 anos da Nutella, que ganhou um design especial para seu tradicional pote. "Lançamos a campanha ‘Quem te faz sorrir’, apresentando embalagens com diferentes personagens que trazem alegria, como melhor amigo(a), professor(a), pet lover, fashionista, entre outros", diz o executivo.

A mesma embalagem também destaca, de acordo com a regra da Anvisa, a lupa com o aviso de que o produto é alto em açúcar adicionado e em gordura saturada.

"Somos a favor de oferecer uma rotulagem clara e transparente, que busca informar e é projetada com base nas recomendações científicas sobre o consumo calórico recomendado em cada país", afirma Caride. "No caso de Nutella, trabalhamos para que os consumidores utilizem 20 gramas do produto por porção", completa.