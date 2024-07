Outback é eleito o melhor restaurante para ir em shoppings em SP

São Paulo

Era o ano de 1988 quando quatro empresários americanos resolveram criar uma casa de carnes na Flórida, nos Estados Unidos. Para se diferenciarem da concorrência, apostaram em menu e decoração inspirados na Austrália, pegando carona no filme "Crocodilo Dundee", que fazia sucesso na época.

Deu tão certo que o Outback já tem algumas centenas de casas mundo afora, sendo 165 no Brasil –e muita gente, até hoje, pensa que a rede é mesmo australiana.

Em São Paulo, aonde chegou em 1998 e mantém 34 unidades só na capital, o Outback foi considerado, pela terceira vez, o melhor restaurante em shoppings pelos entrevistados pelo Datafolha, com 18% das menções.

O cardápio lista pedidos substanciosos que ficaram famosos, conquistaram legiões de fãs e costumam gerar muitas imitações. É o caso da bloomin’ onion, cebola gigante empanada, com molho (R$ 66,90). Ou da ribs on the barbie, porção generosa de costela suína preparada na churrasqueira, servida com maçãs com canela e um acompanhamento (R$ 109,90).

A seção de sobremesas não fica atrás. O chocolate thunder from down under é um brownie quente, que vem com sorvete de baunilha, chantili, calda e raspas de chocolate, por R$ 42,90.

Célebre pelas longas filas, a rede criou até um sistema de espera digital, que pode ser acessado pelos clientes por meio de um aplicativo, antes mesmo de sair de casa.

O recurso é ainda mais necessário na billabong hour, versão australiana da happy hour. De domingo a sexta-feira, das 17h às 20h (exceto feriados), o público paga metade do preço por boa parte das bebidas alcoólicas do menu.

OUTBACK

Shopping Light - r. Cel. Xavier de Toledo, 23, Centro, @outbackbrasil