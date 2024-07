Para paulistanos, Electrolux e Brastemp são as melhores marcas de micro-ondas

São Paulo

A dobradinha se repete. Mais uma vez, o pódio na categoria micro-ondas é dividido entre as marcas Electrolux, que obteve 32% das menções na pesquisa Datafolha, e a Brastemp, que foi lembrada por 29% dos entrevistados —todos são moradores da capital paulista, das classes A e B, e costumam cozinhar pelo menos uma vez por semana.

Ambas disputam a preferência do consumidor com produtos tecnológicos. Maior vencedora, com cinco conquistas em cinco edições, a Brastemp lançou um micro-ondas com 18 receitas pré-programadas, sem necessidade de ajustar tempo e potência. A Electrolux, por sua vez, em seu modelo topo de linha, combina dez receitas programadas com as funções dourar e gratinar.

Campanhas de grande alcance, veiculadas nas redes sociais e mídias tradicionais, fazem parte da estratégia das marcas —e não é de hoje. Quem não se lembra do slogan "Não é assim uma Brastemp", dos anos 1990?

Três décadas depois, a marca aposta na campanha "Brastemp. É outro mundo", criada pela agência FCB Brasil, que mostra como seus eletrodomésticos se ajustam à vida contemporânea e às novas famílias.

Mudanças de paradigma são o tema da última campanha da Electrolux, intitulada "Perguntinhas", desenvolvida pela agência DPZ —cabe às crianças ensinar os adultos a não desperdiçar alimentos usando as tecnologias dos eletrodomésticos. "A sustentabilidade é, hoje, o pilar mais importante no desenvolvimento de produtos", diz Ana Peretti, vice-presidente de marketing da marca.