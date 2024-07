Paulistanos elegem Coco Bambu o melhor restaurante para ir com a família

São Paulo

O que faz um restaurante ser atraente para toda a família? Contam pontos ter um salão espaçoso e sem grandes formalidades, assim como oferecer um menu variado e bem democrático, capaz de agradar adultos, crianças e adolescentes. Essas características são marcas registradas do Coco Bambu, um dos três vencedores deste ano da categoria melhor restaurante para ir com a família.

Com 4% das menções espontâneas, o Coco Bambu empata, devido à margem de erro da pesquisa, com a Famiglia Mancini Trattoria e com o Outback (5% cada um).

Inaugurado em 2001, em Fortaleza (CE), pelo casal Afranio e Daniela Barreira, o Coco Bambu logo virou rede e hoje já tem 77 unidades no país. Só na capital paulista são nove, mais 14 na Grande São Paulo.

Pelos salões enormes, sempre disputados aos fins de semana, circulam pratos de frutos do mar de tamanho gigante, para compartilhar. Um dos hits do menu, o camarão internacional, gratinado com muçarela e parmesão, é servido com arroz cremoso de ervilhas e presunto, além de batata palha —R$ 157 para duas pessoas.

Outro sucesso, o camarão imperial (R$ 197) é ainda mais farto, porque dá para três. Traz os crustáceos empanados em crosta de pão e alho, acompanhados de espaguete com molho bechamel ou de tomates.

Mesmo com a comilança, poucas mesas dispensam a sobremesa famosa da rede: a cocada de forno, servida quente (R$ 29).

R. Azevedo Soares, 2.150, Jardim Anália Franco, região leste, tel. (11) 4304-6221, @cocobambuoficial