Philadelphia tem o melhor cream cheese na opinião dos paulistanos

São Paulo

Entre as diferentes marcas de cream cheese dispostas na prateleira do supermercado, uma palavra na embalagem de Philadelphia a destaca diante das demais: original.

Criado em 1872 em Nova York, o cream cheese original Philadelphia demorou mais de um século para chegar ao Brasil, em 1994. Com sua textura cremosa e sabor suave, o produto se tornou rapidamente boa opção para o café da manhã, ganhando espaço antes ocupado por manteigas e requeijões.

Mais do que acompanhamento da torrada, o ingrediente também é fartamente utilizado em receitas de cheesecakes, tortas, sorvetes, sushis e até em recheio para o peru de Natal.

Hoje detentora da marca, a Mondelez nem precisa se esforçar muito para divulgá-la na mídia por aqui. De acordo com o Datafolha, a marca está fresquinha na memória e no paladar do paulistano: é a preferida de 25% dos entrevistados, ou seja, um em cada quatro que responderam a pesquisa. Entre as pessoas de 26 a 40 anos, o índice sobe para 33%; e cai para 22% na fatia mais jovem, de 16 a 25 anos.

Em praças estrangeiras, no entanto, a marca continua com forte exposição. Na Itália, por exemplo, a Philadelphia mantém uma parceria com o Campeonato Italiano, aparecendo nos resumos dos melhores momentos do jogo e patrocinando os prêmios de treinador do mês e da temporada.

No Brasil, a mesma Mondelez tem usado o futebol para divulgar outro produto do grupo, associando seu nome ao do estádio do São Paulo, o Morumbis.