São Paulo

Já faz um tempinho que foi criado o cream cheese Philadelphia. Foi em 1872, em… Nova York, mais precisamente em Chester (pensou que fosse na Filadélfia?).

O produto, que hoje faz parte do grupo Mondelez, aterrissou por aqui em 1994. Desde então, o creme americano disputa com a manteiga e o requeijão a preferência para combinar com os pãezinhos e as torradas no café da manhã.

Philadelphia vence entre as marcas de cream cheese mais lembradas pelos paulistanos - Keiny Andrade/Folhapress

Também já faz alguns anos que a companhia não lança uma grande campanha. Mesmo o perfil no Instagram da Philadelphia Brasil está sem a movimentação tão assídua que exigem as redes sociais.

Porém, a empresa continua a ser a queridinha dos paulistanos na categoria. Como aconteceu na primeira eleição, em 2019, a Philadelphia venceu com os mesmos 24% de menções dos consumidores ouvidos pelo Datafolha.

Outros números da pesquisa apontam que os moradores da zona oeste da cidade têm predileção especial pela marca (38%), assim como aqueles que ganham acima de dez salários mínimos (34%). A versatilidade é um dos atributos do produto, que serve como ingrediente para diferentes receitas, doces e salgadas.

"Ainda há oportunidade de expandir o consumo de cream cheese no país, considerando os hábitos culturais, como o consumo de queijos e queijos cremosos, e o uso culinário", afirma Paloma di Santo, diretora de marketing de bebidas em pó da Mondelez Brasil. Segundo a empresa, a Philadelphia também é a líder da categoria no Brasil e no mundo, de acordo com dados da consultoria Nielsen de abril/maio deste ano.